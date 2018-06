In einem neuen Trailer zu Hideo Kojimas Death Stranding hat sich Norman Reedus abermals durch sehenswerte Landschaften auf den Weg gemacht.

Reedus aka Sam Bridges - so offenbar der Name des Protagonisten - schleppt dabei allerhand sperriges Gepäck durch grüne Landschaften - oder aber durch echtes Ödland im Mondformat. Im weiteren Trailer-Verlauf gesellt sich dann eine junge Dame - verkörpert von Lea Seydoux - zum Quasi-Lieferboten und es wird mysteriös. Ein unsichtbares Wesen scheint an den beiden vorbei zu ziehen ehe die beiden ihren Blick Richtung Himmel richten. Der Tod scheint allgegenwärtig zu sein.

In immer wieder eingeblendeten Textzeilen heißt es:

"Give Me Your Hand in Life"

"Give Me Your Hand in Death"

"Give Me Your Hand in Flesh"

"Give Me Your Hand in Spirit"

Kurzum: Euch wird ganz offensichtlich allerhand Verantwortung in den verschiedensten Situationen und Gegebenheiten aufgebürdet. Doch für den Augenblick bleibt Death Stranding weiter ein absolutes Mysterium - sowohl was Story als auch Gameplay betrifft.

Neben Norman Reedus, Mads Mikkelsen und die angesprochene Lea Seydoux - und das ist eigentlich das Einzige, was irgendwie klar ist - wird auch Lindsay Wagner eine Rolle im Spiel verkörpern.

Und wie schon bei The Last of Us: Part II und Ghost of Tsushima bleibt Sony auch bei Death Stranding die Ankündigung eines Release-Termins schuldig.