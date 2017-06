Hideo Kojimas vielversprechender neuer Titel Death Stranding hat auf der diesjährigen E3 ja nicht für einen neuen Hype gesorgt und die Messe ausgelassen. Dennoch geht es mit dem Projekt voran.

Shawn Layden von Sony hat sich gegenüber The Telegraph zum E3-Auftritt des Unternehmens geäußert. Dabei kam man auch auf das fehlende Death Stranding zu sprechen, von dem es bis dato ja mehr oder weniger ausschließlich CGI-Trailer zu sehen gab. Dennoch gehe es mit dem Spiel voran, so dass dieses nicht unbedingt noch mehrere Jahre entfernt sein muss.

Auf die Frage, ob das Spiel außerhalb dieser CGI-Trailer überhaupt existiere, sagte Layden, dass es durchaus bereits laufe. Seitdem sich Kojima für die Verwendung der Decima-Engine entschieden habe, die auch in Horizon: Zero Dawn von Guerrilla Games zum Einsatz kommt, sei es voran gegangen und der Star-Entwickler habe bereits einige Prototyp-Level erstellt, die lauffähig sind und getestet werden. Layden räumt aber ebenfalls ein: "Ich kann aber nicht erklären, worum es sich bei dem Spiel handelt."

Layden selbst hat aber schon Hand angelegt, wie er weiter zugibt: "Ich habe tatsächlich schon Einiges davon gespielt. Und es ist so revolutionär, wie es Kojima angekündigt hat. All das und noch viel mehr. Also ob es wirklich schon existiert? Ja, das tut es."

Bleibt abzuwarten, warnn Kojima mit seinem neuen Studio den Titel wirklich auch der Öffentlichkeit einmal mit echtem Gameplay zeigt.