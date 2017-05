Metal-Gear-Schöpfer Hideo Kojima werkelt gegenwärtig bekanntermaßen am vielversprechend, aber noch recht mysteriösen Death Stranding. Die Arbeiten gehen dabei durchaus gut voran.

An diesem Wochenende war das Spiel von Kojima im Rahmen des Tribeca Games Festival vertreten. Dabei äußerte sich der Schöpfer selbst ebenfalls zum Fortgang der Entwicklungsarbeiten. Diese gehen "ziemlich gut" voran, so Kojima auf eine entsprechende Rückfrage.

Demnach gebe es mittlerweile "einen generellen Plan für das Projekt" und auch der Plot sei ausgearbeitet. Man probiere nun verschiedene Spielsystem aus, sowohl in technischer Hinsicht als auch in Sachen Spielmechanik. Wenngleich die Arbeiten bisher gut vorangehen, befindet sich das Spiel damit weiterhin noch in einem frühen Entwicklungsstadium.

Die Fragen nach dem Erscheinungstermin des Spiels bleibt weiterhin unbeantwortet. Um das Timing anschaulich zu beschreiben, zog Kojima ein Restaurant heran. Man habe den Tisch ausgewählt und plane nun das Menü. Nette Metapher.