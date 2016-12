Überraschung: Während der Preisverleihung im Rahmen der The Game Awards 2016 zeigte Hideo Kojima einen weiteren ausführlichen Trailer zu seinem kommenden Hit Death Stranding. Dabei wurde auch ein weiteres bekanntes Gesicht bestätigt.

Auf der E3 2016 wurde Death Stranding offiziell angekündigt und vor allen Dingen auch The-Walking-Dead-Fans flippte förmlich aus, als sie sahen, dass Norman Reedus aka Daryl mit an Bord ist. Mit Mads Mikkelsen wurde im Rahmen der Game Awards 2016 nun ein weiteres bekanntes Gesicht für den PS4-Hoffnungsträger bestätigt.

Mikkelsen ist einer von Kojimas Lieblingsschauspielern und ist den meisten sicherlich als Bösewicht in "James Bond 007: Casino Royale" sowie als Hannibal Lecter in der TV-Serie "Hannibal" bekannt. Auch Regisseur Guillermo del Toro, mit dem Kojima schon beim eingestellten Silent Hills zusammenarbeitete, gibt sich zudem die Ehre.

Der Trailer, den ihr euch im Folgenden anschauen könnt, liefert aber weiter keinerlei Gameplay-Eindrücke, so dass wir diesbezüglich weiter im Dunkeln tappen, was uns in Death Stranding eigentlich erwartet. Weitere Details zum Spiel sind von der PlayStation Experience an diesem Wochenende zu erwarten. Im Anschluss an den Trailer könnt ihr euch zudem zwei neu veröffentlichte Poster zum Titel ansehen.