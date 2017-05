Seit Oktober ist der First-Person-Plattformer Deadcore bereits für den PC erhältlich; nun schafft das gute Stück auch den Sprung auf aktuelle Konsolen.

Grip Digital hat als Entwickler und Publisher unlängst erst Skylar & Plux: Adventure on Clover Island veröffentlicht; nun hat man wieder Zeit, sich einem älteren Titel zu widmen. Die Rede ist in diesem Fall von Deadcore, das in Bälde auch sein Konsolen-Debüt geben wird.

Der First-Person-Plattformer ist bereits seit dem 17. Oktober 2014 für den PC zu haben. Ab dem 14. Juli 2017 wird es nun auch Umsetzungen für PlayStation 4 und Xbox One geben. Der Titel setzt dabei wieder auf Erkundungs-, Puzzle-, Speed-Running- und Shooter-Elemente. Die PC-Fassung ist bei Steam durchaus positiv bewertet.