Fans der Dead-Rising-Franchise dürfen sich noch vor Weihnachten den zweiten Film zur Reihe auch auf DVD oder Blu-ray zulegen.

Screenshot aus dem kommenden Dead Rising 4

Wie polyband heute in einer Pressemitteilung bestätigte, wird "Dead Rising: Endgame" ab dem 25. November 2016 auf DVD, Blu-ray sowie als limitierte Blu-ray Steelbook Edition oder auch digital erhältlich sein. Es handelt sich dabei um die Film-Fortsetzung des Zombie-Schockers "Dead Rising: Watchtower". Beide Filme basieren auf der bekannten Videospiel-Franchise, von der bereits mehr als 7,5 Millionen Stück weltweit verkauft wurden.

Für die Produktion des Films zeichnete u.a. Tim Carter ("Mortal Kombat") verantwortlich, der auch am Drehbuch mitgearbeitet hat. Als Schauspieler sind Jesse Metcalfe ("Gegen jeden Zweifel"), Dennis Haysbert ("24") und Marie Ageropoulos ("The 100"). zu sehen.

Zur Handlung: Investigativ-Journalist Chase Carter wird nicht nur von seiner Vergangenheit geplagt, sondern auch vom US-Militär gejagt: Seit seiner Flucht aus der Zombie-Hölle von East Mission City quälen ihn tiefe Schuldgefühle, weil er seine loyale und zuverlässige Kollegin im Stich gelassen hat. Zurück in der Quarantänezone stößt er nun auf die wahren Drahtzieher der Zombie-Epidemie und deckt in diesem Zusammenhang eine Verschwörung auf, die in Umfang und Ausmaß noch größer und gewaltiger ist, als er sich in seinen schlimmsten Fantasien hätte vorstellen können. Streng behütet wird dieses Geheimnis vom ebenso knallharten wie skrupellosen General Lyons, der jeden ausschaltet der den Plänen der Regierung gefährlich werden könnte. Nun liegt es an Chase Carter und seinen Verbündeten, die drohende Katastrophe zu verhindern. Doch dazu muss sich die Gruppe erst einmal ihren Weg durch die Zombie-Horde bahnen – und die Zeit läuft gegen sie.