In drei Wochen erscheint Dead Rising 4, dann auch mit einem Koop-Modus. Die Story müsst ihr allerdings im Alleingang erleben.

Dead Rising 4 wird mit einem Koop-Modus auf den PC und die Xbox One huschen, das war bereits bekannt. In den Sternen stand bisher jedoch, in welchen Modi man gemeinsam die Horden von Untoten verkloppen darf. In einem Twitch-Stream (ab Minute 18:10) teilte der Produzent David McAnerin nun mit, dass man mit bis zu vier Spielern ausschließlich im Mehrspieler-Modus los laufen darf, die Story-Kampagne sei dagegen ausschließlich im Singleplayer spielbar.

Die bis zu vier Spieler schlüpfen online in die Rolle von Überlebenden in einem Einkaufszentrum voller Missionen, inhaltlich habe man sich dabei am ursprünglichen Infinity-Modus orientiert. Dead Rising 4 wird am 6. Dezember 2016 in den Handel kriechen. Ob und wie das Spiel auch in Deutschland erscheint, ließ sich der Publisher bisher nicht entlocken.