Dead Rising 4 wird nicht offiziell in Deutschland erscheinen, einige deutsche Online-Shops bieten allerdings Importversionen des Zombie-Spiels an.

Bisher stand immer auf der Kippe, ob es Dead Rising 4 auch in den deutschen Handel schaffen wird. Spätestens jetzt steht fest: daraus wird nichts. Microsofts PR-Agentur teilte Gamestar mit, dass man für Deutschland keine Version des Zombie-Spiels geplant habe. Stattdessen müssen sich interessierte Spieler um eine Importversion kümmern.

In Frage kommt hierfür in erster Linie Österreich, dort wird das Spiel bereits in zahlreichen Online-Shops gelistet. Auch deutsche Händler, wie beispielsweise Computeruniverse.de, bieten den Österreich-Import in ihren Shops an - dann aber für einen Aufpreis, der mit Versandkosten dennoch unter dem eines österreichischen Händlers liegen könnte. Interessierte Zombie-Fans sollten sich ab dem 6. Dezember Preisvergleiche näher anschauen - dann erscheint Dead Rising 4 auf Microsofts Xbox One und Windows-10-PCs.