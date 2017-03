Capcom hat zusammen mit Publisher Microsoft einen neuen Zusatzinhalt zum Zombie-Spektakel Dead Rising 4 angekündigt.

Der neue DLC trägt den Namen "Frank Rising" und wird Anfang des kommenden Monats, am 04. April 2017, erhältlich sein. Der Verkaufspreis wird bei knapp 10 Dollar liegen; zudem ist der DLC Teil des Season Pass des Spiels. Die Veröffentlichung erfolgt für PC und Xbox One gleichermaßen.

In "Frank Rising" dürft ihr in Erfahrung bringen, was mit Frank nach einem neuen Ausbruch des Zombievirus in Willamette passiert. Frank ist infiziert und wandert dementsprechend durch die Stadt, bis er von einem ehemaligen Verbündeten entdeckt wird. Fortan gilt es, eine dauerhafte Heilungsmöglichkeit für Frank zu finden.

Im weiteren Verlauf des Frühjahrs wird Frank West zudem in Super Ultra Dead Rising 4 Mini Golf einen Golfkurs erkunden. Der DLC soll "bald" erscheinen, hat aber noch keinen konkreten Termin. Auch dieser Zusatzinhalt kostet 10 Dollar bzw. ist im Season Pass enthalten.