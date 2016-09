In einem Interview erzählte Capcom, dass Dead Rising 4 eine "tolle Geschichte" innerhalb einer Sandbox haben werde. Auch die Charakterentwicklung sei deutlich wichtiger als bisher.

Am 6. Dezember 2016 kriecht der neueste Zombie-Teil aus der Dead-Rising-Serie an, diesmal zeitexklusiv auf der Xbox One und für den PC. In einem Interview äußerten sich nun die Entwickler von Capcom Vancouver über Dead Rising 4, das euch wieder in die Rolle von Frank schlüpfen lässt, den Serienfans noch aus dem ersten Teil kennen dürften.

Laut Entwickler wolle man einige Elemente aus Dead Rising 1 übernehmen, um den Rest von Franks Story zu erzählen. Dead Rising 4 steigt daher genau dort ein, wo der erste Teil endete. "Frank ist zwar älter geworden, aber deutlich schlauer. Er versucht nicht mehr, irgendjemanden zu beeindrucken, da sowieso alle nur noch Zombies sind."

Besonders großen Wert habe man auf die Charakterentwicklung gelegt, sie soll umfangreicher ausfallen und im Spiel mehr Relevanz haben. Zusätzlich dazu verspricht der Entwickler "eine tolle Story mit vielen versteckten Dingen". Spieler wollen eine Sandbox, "nachdem sie etwas in die Luft gejagt haben, machen sie sich auf den Weg zur nächsten Mission". Der Weg dahin soll mit Nebenquests und Überlebenden zugepflastert sein, die den Protagonisten um Hilfe bitten. Wer leicht abzulenken sei, werde viel zu tun haben.