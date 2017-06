Dead or Alive

Wenn ihr wissen wollt, wie die Ladies aus Dead or Alive riechen, steht für Euch im Sommer ein Trip nach Japan auf dem Programm.

Der japanische Entwickler Koei Tecmo will feuchte Nerd-Träume wahr werden lassen. Denn im Sommer sollen in japanischen Spielhallen hauseigene Games nicht nur zu sehen, sondern auch zu riechen sein. Dafür setzt man auf speziell angefertigte Kabinen.

Geplant ist die Reihe VR Sense, in der passend zur Virtual-Reality-Erfahrung von einer Maschine Gerüche versprüht werden sollen. Beim neu angekündigten Dead or Alive Xtreme Sense könnt Ihr auf diese Weise sprichwörtlich an den leichtbekleideten Ladies schnuppern. Aber auch die übrigen Sinne möchte Koei Tecmo ansprechen: Beispielsweise sollen Wind und Feuchtigkeit den Strandausflug mit den Mädels realistischer machen.

Ebenfalls Teil der VR-Sense-Reihe werden eine Achterbahnfahrt, ein Horrorspiel, Pferderennen und ein Dynasty-Warriors-Ableger sein. Sämtliche Titel bringt Koei Tecmo auch für PlayStation VR, allerdings ohne Duftnote...