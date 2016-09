Dead or Alive Xtreme 3

Das PlayStation-VR-Update von Dead or Alive Xtreme 3 wurde verschoben. Gründe dafür wurden bisher noch nicht genannt.

Eigentlich sollte das VR-Update für Dead or Alive Xtreme 3 pünktlich zum Release von PlayStation VR erscheinen. Jedoch wurde es nun verschoben.

Zwar wurde bisher noch kein neuer Termin genannt, doch das soll noch innerhalb der nahen Zukunft geschehen. Das Update wird übrigens nicht nur für die Retail-Fassung des Spiels zur Verfügung stehen, sondern auch mit der Free-to-Play-Version des Titels funktionieren.

Solltet ihr an der Vollversion von Dead or Alive Xtreme 3 Interesse haben, dann müsst ihr euch an den Import-Händler eures Vertrauens wenden, denn der Titel ist bisher noch nicht außerhalb von Japan erschienen.