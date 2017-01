Dead or Alive Xtreme 3

Dead or Alive Xtreme 3 kann ab sofort auch mit PlayStation VR gespielt werden. Im Spiel werden diverse Inhalte in virtueller Realität unterstützt.

Das VR-Update für Dead or Alive Xtreme 3 erscheint am 24. Januar. Der Publisher Koei Tecmo hat bekanntgegeben, dass Besitzer des Spiels sich den VR-Passport bis zum 28. Februar kostenlos herunterladen können. Danach wird dieser, wie auch für Spieler der Free-to-Play-Version des Titels, zum Kauf angeboten. Spielerisch habt ihr mit PlayStation VR die Möglichkeit verschiedene Situationen im Spiel in virtueller Realität zu erleben.

Dead or Alive Xtreme 3 ist bisher noch nicht außerhalb von Japan erschienen. Solltet ihr Interesse an dem Titel haben, dann müsst ihr euch eine Import-Version zulegen.