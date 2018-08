Koei Tecmo hat heute weitere Einzelheiten zum kommenden Prügelspiel Dead or Alive 6 bekannt gegeben. So wurden zwei weitere Kämpfer für den Titel bestätigt, ebenso wie ein Auftritt auf der bevorstehenden gamescom.

Anfang des kommenden Jahres 2019 feiert die Beat'em-Up-Reihe Dead or Alive mit dem sechsten Teil ihr Comeback auf den Plattformen PlayStation 4 und Xbox One. Wenn es soweit ist, dann sind zwei weitere Kämpfer an Bord, die heute bestätigt wurden.

Per Pressemitteilung wurde bekannt, dass mit Diego der ungekrönte Held der Straße sein Debüt in Dead or Alive 6 geben wird. Dieser setzt eher auf rohe Kampfkünste, wie ihr sie von den Hinterhöfen kennt. Kopfstöße oder gezielte Tacklings gehören zum Repertoire des Kämpfers, der sich in New York einen Namen gemacht hat.

Neben Diego wurde mit Taekwondo-Meister Rig zudem ein Rückkehrer im neuen Teil der Prügelspielreihe bestätigt. Der ehemalige Arbeiter auf einer Ölplattform kommt mit seinen wuchtigen Angriffen und mitunter akrobatischen Manövern zurück.

Wenn ihr euch selbst vorab vom Spiel überzeugen wollt, dann bekommt ihr auf der gamescom in Köln die Möglichkeit dazu. Vom 21. bis zum 25. August wird Dead or Alive 6 am Stand von Deep Silver & Friends in Halle 9 spielbar sein.