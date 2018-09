Dead or Alive 6

Anlässlich der Tokyo Game Show hat Koei Tecmo heute weitere Details zum neuen Prügelspiel Dead or Alive 6 bekannt gegeben. Vier altbekannte Fan-Lieblinge kehren demnach zurück.

Auf der Tokyo Game Show hat Koei Tecmo eine neue Kampfarena sowie vier Fan-Lieblinge für Dead or Alive 6 bestätigt. Der Beat'em-Up-Titel erscheint am 15. Februar 2019 für PS4 und Xbox One.

Zu den vier Rückkehrern wird dann unter anderem Ayane mit ihrem einzigartigen Ninjutsu-Stil zählen. In der Geschichte des neuen Teils muss sich Ayane zwischen den Gefühlen zu ihrer Halbschwester und dem Weg zur Spitze des Turniers entscheiden.