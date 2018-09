Dead or Alive 6

Fans der Prügelreihe Dead or Alive müssen nicht mehr länger warten: Koei Tecmo hat nun den taggenauen Release-Termin für den neuesten Serienspross bekannt gegeben.

Mit Dead or Alive 6, das war schon länger bekannt, wird die populäre Beat'em-Up-Reihe auf den aktuellen Plattformen abermals fortgesetzt. Bis dato galt schlicht Anfang 2019 als grober Release-Zeitraum, doch jetzt haben die Mannen von Koei Tecmo Nägel mit Köpfen gemacht.

Erfreulich: Das bisher kommunizierte Zeitfenster kann eingehalten werden und eine Verschiebung ist nach aktuellem Stand nicht notwendig. Demnach wird Dead or Alive 6 ab dem 15. Februar 2019 erhältlich sein. Der Release wurde insoweit für PS4 und Xbox One angekündigt, wobei auch die Xbox One X ganz offiziell unterstützt wird; Details zu den Optimierungen wurden jedoch noch nicht genannt.

Die Geschichte des neuen Spiels setzt dort an, wo der Vorgänger aufgehört hat und lässt viele bekannte Charaktere aus dem Universum, wie Kasumi und Ryu Hayabusa, gegen zahlreiche neue Figuren antreten. Zu den Highlights der zahlreichen neuen Arenen, zählt nach Angaben der Macher "Forbidden Fortune". Beginnend auf dem Deck eines alten Piratenschiffes, setzt sich der Kampf in dieser dynamischen Arena, durch den Rumpf des Schiffes fort und gipfelt vor einem riesigen Kraken, der mit seinen Tentakeln nach den Kämpfern greift, während um sie herum der Schauplatz nach und nach in Flammen aufgeht.