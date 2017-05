Um das Zombie-Sequel Dead Island 2 gab es schon so einige Gerüchte und viel hat sich in der Tat im Laufe der Zeit auch getan. Fakt ist aber: Das Spiel befindet sich weiter in der Mache!

Deep Silver hat bekräftigt, dass weiter an Dead Island 2 gewerkelt wird und das Zombie-Sequel weiterhin veröffentlicht werden soll. Zuletzt war es wieder verdächtig ruhig um das Spiel geworden, doch in einem Statement gegenüber Eurogamer räumte man nun mit neuerlichen Gerüchten auf.

"Dead Island 2 befindet sich bei Sumo Digital in der Entwicklung und wir sind erfreut hinsichtlich der Fortschritte, die das Team mit Deep Silvers erfolgreichster IP macht", heißt es dort. "Sobald wir soweit sind, weitere Informationen bekanntzugeben, werden wir das tun."

Das Sequel befand sich zunächst drei Jahre lang bei Yager in der Entwicklung und sollte 2015 erscheinen. Daraus wurde bekanntermaßen nichts und Deep Silver suchte sich für den Zombie-Titel einen neuen Entwickler den man mit Sumo Digital im März 2016 fand. Seither war es jedoch wieder weitestgehend ruhig um das Spiel geworden. Grund zur Sorge gibt es in Anbetracht der heutigen Stellungnahme aber offenbar nicht. Nur einen neuen Termin, den gibt es bis dato weiter nicht.