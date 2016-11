Die Untoten leben: Dead Island 2 befindet sich weiter Entwicklung, laut Publisher-Chef mache es "fantastische Fortschritte".

Vorsichtig gesagt verlief bei Dead Island 2 kaum etwas nach Plan: Das letzte Update zum Spiel stammt von Mitte 2016, ein Jahr zuvor wechselte das Projekt in ein neues Studio. Die Geräte wurden dem Shooter nie abgestellt, auch nach dem Verschwinden der Steam-Produktseite vor einigen Monaten bestätigte der Publisher eine Weiterentwicklung.

Nun gibt es wieder ein Lebenszeichen, diesmal äußerte sich der Chef des deutschen Publishers Koch Media im britischen MCV-Magazin über das Spiel. Laut Klemens Kundratitz habe die Marke eine wichtige Schlüsselrolle in seinem Unternehmen, weshalb man an mehreren Projekten gleichzeitig zum Zombie-Spiel arbeiten würde - unter anderem auch an einem Mobile-Ableger. Dead Island 2 selbst mache angeblich "fantastische Fortschritte", wobei Kundratitz sich weder zum Release-Zeitraum noch zu anderen Details äußerte.