Nach dem PC erschien das Horrorspiel Dead by Daylight ja auch für PS4 und Xbox One. Auf der Sony-Heimkonsole kommt nun auch der Halloween-DLC an.

Die Horror-Ikonen Michael Myers und Laurie Strode werden in Kürze auch die PlayStation 4 unsicher machen, denn der Halloween-DLC zu Dead by Daylight wurde nun für die Sony-Konsole datiert. Der Release-Termin lässt dabei gar nicht mehr lange auf sich warten: Bereits am Freitag, den 25. August 2017 soll es auf der PS4 soweit sein, wie die Entwickler nun in einem Stream bestätigten.

Im Add-on sind Myers und Strode als neue Charaktere vertreten. Dieser ist im Übrigen rund um den klassischen Horrorfilm angesiedelt. Kurzum: Im Halloween-DLC gibt es einen neuen Killer, einen neuen Überlebenden und eine neue Map. Auf dem PC ist der Zusatzinhalt bereits zu haben.

Unklar ist noch, wann der DLC auch auf die Xbox One kommen wird. Laut den Entwicklern ist man hier noch im Zertifizierungsprozess gefangen.