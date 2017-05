Dead by Daylight

Für Dead by Daylight ist ab sofort ein neuer Zusatzinhalt verfügbar. Dieser fügt dem Titel neue spielbare Charaktere hinzu.

Ein neuer Zusatzinhalt wurde für Dead by Daylight veröffentlicht. Dieser fügt dem Mehrspieler-Survial-Horrospiel einen weiteren Killer hinzu. Es handelt sich um den Doktor, der den Spielern mit Elektroschocks zusetzt und auch die Generatoren mit der Waffe beschädigt. Auch ein neuer Überlebender ist in der Erweiterung enthalten. Feng Min ist ehemalige professionelle E-Sportlerin, die die Generatoren schneller als andere Charaktere reparieren und mit ihren Sinnen auch den Aufenthaltsort des Killers enthüllen kann.

Dead by Daylight ist derzeit für den PC erhältlich und Versionen für die PlayStation 4 und Xbox One folgen im Juni. Die Erweiterung "Spark of Madness" ist für 6,99 Euro erhältlich.