Die Starbreeze Studios widmen sich weiter ihrem Horrortitel Dead by Daylight. Dank eines weiteren DLC-Pakets erhält künftig ein neuer Axt-Killer Einzug.

Entwickler Starbreeze Studios hat einen Trailer zum neuesten Kapitel des Horrorspiels Dead by Daylight veröffentlicht. Dieses trägt den Namen "A Lullaby in the Dark" und soll für den PC ab diesem Donnerstag erhältlich sein. Der DLC wird auch für PS4 und Xbox One erscheinen, allerdings erst in den kommenden Wochen.

Mit dem neuen Kapitel des Spiels wird auch ein neuer Killer namens "The Huntress" ins Spiel eingeführt, der mit einer Axt auf einer neuen Map sein Unwesen treibt. Auch soll es einen neuen Überlebenden geben, der um sein Leben kämpft. Wie schon zuvor wird auch das neueste DLC-Kapitel als kostenfreies Update auf allen Formaten angeboten.

Die neue Karte trägt den Namen "Mother's Dwelling", der neue Überlebende ist David King. Den angesprochenen Trailer zum am 27. Juli für PC erscheinenden Update gibt es anbei für euch.