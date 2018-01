Der Multiplayer-Horror Dead by Daylight könnte bald einen neuen, sehr prominenten spielbaren Killer bekommen. Nur passt dir Figur überhaupt ins Konzept des Spiels?

Das Multiplayer-Fluchtspiel Dead by Daylight bekommt möglicherweise bald einen neuen Killer, mit dem ihr andere Spieler bis in den Tod jagen könnt. Auf dem offiziellen YouTube-Channel wurde der berüchtigte Serienmörder Jigsaw aus der Splatter-Filmreihe "Saw" sein. Die Frage, die sich manche nun vielleicht stellen werden ist, wie der perfide John Kramer, der hinter der unheimlichen Jigsaw-Puppe steckt, in das Spiel passt. Denn in den Filmen sorgt er eigentlich dafür, dass sich seine Opfer selbst oder gegenseitig töten. Er agiert selbst eher im Hintergrund.

Grund für die Annahme, dass Jigsaw als neuer spielbarer Charakter zu den anderen prominenten Killern in Dead by Daylight stößt, ist ein Trailer, der stark an die "Saw"-Filme angelehnt ist und den berühmt-berüchtigten Satz des Mörders, "Lass usn ein Spiel spielen" zeigt. Damit dürfte der Fall ziemlich klar sein.

Bereits seit 2016 heißt es in dem Spiel der Starbreeze Studios jagen oder gejagt werden. Während die meisten Spieler versuchen, dem Killer zu entkommen, muss ein anderer Spieler in der Gestalt des Mörders seinem Tagewerk nachgehen. Zu den prominenten Filmgesichtern, die in den letzten Monaten hinzugestoßen sind gehören Michael Myers aus den "Halloween"-Filmen, Freddy Krueger aus "A Nightmare on Elm Street" und Leatherface aus "The Texas Chainsaw Massacre". Wir sind gespannt, wie die Entwickler die Eigenheiten des Jigsaw-Killers in Dead by Daylight zum Ausdruck bringen werden.