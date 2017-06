Seit Juni 2016 ist das Horrorspiel Dead by Daylight für den PC erhältlich. Kurz vor dem Release der Konsolen-Umsetzung gibt es nun neue Angaben zu den Verkaufszahlen, und diese können sich durchaus sehen lassen.

Das 4v1-Survival-Horrorspiel Dead by Daylight ist seit der Veröffentlichung vor rund einem Jahr durchaus erfolgreich unterwegs. Wie Behaviour Digital und die Starbreeze Studios nun bestätigten, hat sich der Titel allein für den heimischen Rechenknecht mittlerweile mehr als 1,8 Millionen Mal verkauft.

Da kommt es natürlich gerade recht, dass nun auch noch Spielumsetzungen für PlayStation 4 und Xbox One im Anflug sind. Der asymmetrische Multiplayer-Titel, in dem vier Überlebende vor einem verückten Killer flüchten müssen, erscheint für beide Plattformen am 23. Juni 2017. Vorbestellungen werden ab dem 06. Juni in digitaler Form möglich sein. Eine Special Edition bringt euch einige zusätzlichen Inhalte ein; im Handel gibt es außerdem auch eine Version samt Soundtrack, allen künftigen DLC-Paketen sowie einigen Ingame-Extras.