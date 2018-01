Der erste Teaser hatte es eigentlich schon verraten: In Dead by Daylight wird bald nach Saw-Manier gemordet.

Der asymmetrische Multiplayer-Horror Dead by Daylight bekommt heute eine neue DLC-Erweiterung spendiert, die sich gänzlich um die Splatter-Horrorfilmreihe "Saw" dreht. Die achte größere Erweiterung trägt den Namen The Saw Chapter und enthält einen neuen Killer, einen neuen Überlebenden und eine neue Karte, die Saw-Fans allen bekannt vorkommen dürften.

Der neue Dead-by-Daylight-Killer ist The Pig auch bekannt als Amandy Young, die Schülerin des Jigsaw-Killers, die des Öfteren eine Schweinemaske trug. Sicher nicht ganz so ikonisch wie die bisheren Filmgrößen (Michael Myers, Freddy Krueger und Leatherface), die dem Spiel einen Besuch abstatten durften, aber immerhin noch jemand, dem ihr nicht nachts auf dem Weg nach Hause über den Weg laufen möchtet.

Wer The Pig spielt, bekommt die Fähigkeit, die berüchtigten umgekehrten Bärenfallen an den Köpfen der Überlebenden zu montieren, was diese noch mehr unter Druck setzt. The Pig bekommt außerdem drei neue Perks Hangman's Trick, Surveillance und Make Your Choice.

Der neue Überlebende ist "Saw"-Kennern ebenfalls bekannt. Es handelt sich um Detective David Tapp aus "Saw 1, 3 und 5), der durch seine Perks schneller kriechen kann und sich dabei erholt. Darüber hinaus kann Tapp die Auren von Generatoren, Kisten und Totems in Reichweite enthüllen.

Zu guter Letzt führt die Saw-Erweiterung die neue Karte namens Gideon Fleischfabrik ein, einen Schlachthof, den Amanda Young und der Jigsaw-Killer ab "Saw 3" nutzten. Der Saw-DLC ist ab heute für PC, PlayStation 4 und Xbox One verfügbar.