Seit Juni ist Dead by Daylight nach dem PC auch für die aktuellen Konsolen PS4 und Xbox One erhältlich. Nun wurde auch ein altbekannter DLC für die beiden Plattformen bestätigt.

Wie die Macher nun bestätigten, wird der DLC "Halloween" auch auf den beiden Konsolen von Sony und Microsoft aufschlagen. Der Zusatzinhalt bringt euch mit dem berüchtigten Michael Myers dann einen neuen Killer ein. Für den Oktober ist der DLC bereits seit Oktober 2017 zu haben.

Der Zusatzinhalt wird trotz Halloween-Thematik nicht erst im Oktober für PS4 und Xbox One erhältlich sein, sondern erscheint im August; das konkrete Datum steht zunächst aber noch aus. Für den PC schlug das Paket mit knapp sieben Dollar zu Buche, der Konsolen-Preis ist zunächst aber ebenfalls noch offen.

Neben Michael Myers als Killer ist die neue Haddonfield-Karte sowie Laurie Strode als neue Überlebende mit am Start. Mit dem Release des DLC-Pakets ist die Konsolenversion dann schlussendlich auf dem gleichen Stand mit dem PC-Release, denn die DLC-Pakete "Of Flesh and Mud" (in der Special Edition) und "Spark of Madness" sind bereits verfügbar.