Seit einiger Zeit befindet sich das rundenbasierte Endzeit-Rollenspiel Dead Age bereits im Early Access; nun wurde die finale Spielversion datiert.

In einer entsprechenden Pressemeldung haben Silent Dreams und Headup Games heute gemeinsam den Erscheinungstermin der Vollversion des taktischen Zombie-RPGs Dead Age bestätigt. Der Titel wird die angesprochene Early-Access-Phase demnach ab dem 04. November 2016 verlassen und folglich als fertiges Spiel zu haben sein.

Im Titel findet ihr euch als einer der letzten Überlebenden in einer Zombie-Apokalypse wieder. Eure Aufgabe ist es fortan, gemeinsam mit anderen Überlebenden aus den Trümmern der Gesellschaft nach und nach eine funktionierende Welt aufzubauen, was natürlich nicht ohne allerhand Konfrontationen mit Untoten funktioniert. Diese gilt es in taktischen Kämpfen zu bezwingen.