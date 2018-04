Das ursprünglich einmal als Modifikation gestartete DayZ befindet sich mittlerweile das fünfte Jahr im Early Access, soll 2018 aber endlich als Vollversion erscheinen. Ein großer Schritt dorthin wird auch der Wechsel auf eine neue Engine sein, der nun bevor steht.

DayZ nähert sich endlich in größeren Schritten der Fertigstellung. Wenn es soweit ist, dann wird das Zombie-Survival-Spektakel auf einer nagelneuen Engine basieren. Bereits "in den nächsten Wochen" soll die PC-Fassung demnach auf die neue Engine umgestellt werden und dann deutlich opulenter sein.

In der entsprechenden Ankündigung bestätigte Eugen Harton, Lead Producer bei Bohemia Interactive, zudem auch, dass DayZ mit der neuen Engine im weiteren Jahresverlauf dann auch via Game Preview auf der Xbox One landen wird. Der Engine-Wechsel sei nicht weniger als "ein Reboot für DayZ auf dem PC", so Harton weiter.

Die langjährige Entwicklung der ursprünglichen Modifikation dreht sich bereits seit geraumer Zeit um die Umstellung der Engine, um die Spielmechaniken besser zu treffen. Die aktuelle Engine birgt zahlreiche unnötigen Software-Zeilen, was es für die Entwickler auch schwierig macht, neue Dinge hinzuzufügen. Die Arbeiten am Spiel könnten daher nach der Engine-Umstellung auch deutlich an Fahrt aufnehmen und DayZ wieder zu dem Momentum verschaffen, welches das Spiel im Laufe der Jahre verloren hat. Der einstige Hype-Titel ist nämlich gewissermaßen etwas in der Versenkung verschwunden.