Um den einstigen Hype-Titel DayZ ist es in der jüngeren Vergangenheit eher ruhiger geworden, aber jetzt schickt sich dieser an eine neue Plattform zu erobern.

Anlässlich der gamescom 2018 in Köln wurde nun seitens Entwickler Bohemia Interactive bekannt gegeben, dass das Survival-Spiel in der Zombie-Welt noch in diesem Monat auch auf Microsofts Xbox One starten soll. Via Game-Preview-Programm gibt es ab dem 29. August 2018 eine frühe Spielversion der Konsolenfassung.

Die PC-Version von DayZ befindet sich als eigenständige Spielfassung seit 2013 bei Steam im Early Access; zuvor handelte es sich noch um eine populäre ArmA-Modifikation. Früher in diesem Monat hatte dann eine kleine Auswahl an Spielern bereits die Chance, die Xbox-Fassung in einer geschlossenen Testphase auszuprobieren; in Kürze dürfen nun weitere Konsoleros dazu stoßen.