DayZ zählte einst zu den großen Phänomenen und Überraschungs-Hits im Spielebereich. Einst als Modifikation gestartet, hat sich der Zombie-Survival-Titel längst etabliert und gehört fast schon zum alten Eisen. Dass das Spiel immer noch im Early Access und damit eigentlich unfertig ist, wird da schonmal gerne vergessen. Jetzt gibt es Licht am Ende des Tunnels.

Seit 2012 ist DayZ als Modifikation erhältlich, ehe diese im weiteren Verlauf aufgrund des unglaublichen Erfolgs zu einem eigenständigen Titel wurde. Einen offiziellen Release von DayZ gab es aber bis heute noch nicht; das Survival-Spiel ist vielmehr immer noch im Early Access bei Steam erhältlich. Im kommenden Jahr soll sich das endlich ändern!

Wie die Macher nun in Person von Lead Producer Eugene Harton bestätigte, habe man zwar das ursprüngliche Ziel verpasst, das Spiel bis Ende 2017 in das Beta-Stadium zu bekommen, dafür soll es nun 2018 endlich bergauf gehen. Der Grund für das Verpassen der Beta sei übrigens der schiere Umfang des Titels.

Der Beta-Start findet damit 2018 statt - und wird gleichzeitig eines der letzten ganz großen Updates für das Spiel sein, bevor dieses den Early Access verlässt. Auch dieser Schritt soll 2018 endlich erfolgen, was aber auch Zeit wird, denn dort findet sich DayZ bereits seit 2013 wieder. Nach dem Release der Vollversion sollen die Arbeiten indes nicht eingestellt werden; vielmehr sehe man dann darin den Start einer neuen Plattform. Und auch der Modding Community wolle man künftig unter die Arme greifen.

Die ambitionierten Pläne für das neue Jahr sind damit aber noch nicht am Ende, denn auch die schon längst eingeplante Umsetzung des Spiels für die Xbox One soll 2018 endlich veröffentlicht werden. Gerade um diese Portierung war es zuletzt sehr ruhig geworden, so dass man sich schon fast Sorgen machen musste. DayZ soll damit als Vollversion sowohl via Steam für den PC als auch für die Xbox One in 2018 erscheinen.

Interessant: Harton erwähnt die PS4-Version des Spiels vorerst gar nicht. Unklar ist, ob Pläne für eine solche Spielversion bis auf Weiteres eingestampft wurden oder nicht. Wir halten euch auf dem Laufenden.