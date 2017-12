Einer der größeren Exklusivtitel auf der PS4 soll künftig ja Days Gone werden. Um dieses war es zuletzt eher ruhig geworden, doch anlässlich der PlayStation Experience hat sich nun Shuhei Yoshida diesbezüglich mal wieder zu Wort gemeldet - unter anderem auch zum Release-Datum.

Während der Eröffnungszeremonie zur PlayStation Experience in Anaheim an diesem Wochenende war Shuhei Yoshida, President der Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios, auf der Bühne. Dort äußerte er sich zum bereits angekündigten Titel Days Gone, der beim SCE Bend Studio entsteht und um den es eher ruhig geworden war.

Yoshida betont, dass er das Spiel bereits zocken konnte. Zwar werde der Titel auf der PlayStation Experience leider noch nicht in spielbarer Form vorliegen, intern sei das Actionspiel aber bereits von Anfang bis Ende zockbar. Das Entwicklerteam befinde sich momentan in einer Phase, in der man diverse Tweaks und Optimierungen vornehme. Zudem sei man intensiv mit dem Playtesting beschäftigt.

Der Sony-Mann spricht von einem "großen Spiel" für das Unternehmen und es gebe einen verstärkten Fokus auf das Storytelling. Trotzdem wird es sich um ein Actionspiel handeln, in dem die Spieler jede Situation auf unterschiedliche Arten angehen können.

Und wann kommt es nun? Ein vermeintlicher Leak vor einiger Zeit, dass es sogar Ende 2017 noch soweit sein könnte, hatte sich ja ganz offensichtlich nicht bestätigt. Yoshida räumte nun aber zumindest ein, dass Days Gone definitiv 2018 veröffentlicht werden soll. Konkreter wurde er zum Release-Zeitraum nicht, intern soll es aber Gespräche über eine potentielle Überlappung mit der Veröffentlichung von The Last of Us: Part II gegeben haben. Demnach sollten Bend und Naughty Dog sicherstellen, dass die beiden potentiellen PS4-Blockbuster spielerisch auch in unterschiedliche Richtungen gehen.