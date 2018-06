Release enthüllt: An diesem Tag laufen die Freakers los!

Days Gone

Die Wartezeit schien schier unendlich, aber jetzt endlich können wir euch den Days Gone Release-Termin nennen! Allerdings müsst ihr euch noch ein Weilchen gedulden.

Das Open-World-Zombie-Spektakel Days Gone hat zwei Jahre nach seiner Enthüllung endlich einen finalen Release-Termin. Am 22. Februar 2019 ist es soweit. Heißt, in achteinhalb Monaten könnt ihr euch beziehungsweise den Protagonisten Deacon auf das Motorrad schwingen und ums Überleben kämpfen.

In einem neuen Trailer hat Entwickler Bend Studio nicht nur das Datum von Days Gone verraten, sondern auch ein paar neue Einblicke in die von Freakers genannten Zombies bevölkerte Postapokalypse gewährt. Die sind nämlich nicht die einzige Gefahr. Auch Berglöwen, Pumas und infizierte Krähen (Schreier) warten nur darauf, Beute zu machen.

Außerdem wurde eine neue gegnerische Menschenfraktion enthüllt, die sich Rest in Peace, also kurz R.I.P. nennt. Dieser Kult vereehrt die Freakers und ahmt soger das Äußere der blitzschnellen Untoten nach. Strategisch könnt ihr diese Leute am besten ausschalten, indem ihr einen Scharm Freakers nutzt, da die Ripper sich weigern, auch nur einen von ihnen zu töten.

Des Weiteren stellt der Entwickler drei neue Charaktere vor, die das Pech haben, in der unglückseligen Welt von Days Gone zu leben.

William „Boozer“ Gray kennen wir bereits aus dem ersten Enthüllungstrailer von 2016. Er fährt mit Deacon auf der verfallenen Straße und hält ihn davon ab, den Kopf eines toten Freakers einzuschlagen. Anhand ihrer Kutten wissen wir, dass sie beide Mitglieder – oder ehemaliger Mitglieder – der Mongrels MC sind. Sie sind also mehr als Freunde, sie sind Brüder.

Boozer wird von Jim Pirri gespielt. Er ist zwar ein Zyniker und Draufgänger, doch trotz seiner Härte sollte die brüderliche Freundschaft mit Deacon ebenfalls zum Vorschein kommen. Der zweite ist Alkai Turner, der Waffenhändler im Überlebenden-Camp von Hot Springs. Er wird von Jonathan Joss verkörpert. Der vorerst letzte im Bunde ist Tucker, eine ehemalige Gefängnisoberschwester, die jetzt das Hot-Springs-Camp leitet, gespielt von DeeDee Rescher.