In einem Interview hat der Creative Director von Days Gone neue Details bekannt gegeben. Der Titel erscheint 2019 exklusiv für die PlayStation 4.

Es gibt neue Details zum kommenden Days Gone, welches derzeit von Sony Bend entwickelt wird. Der Creative Director John Garvin hat bekannt gegeben, dass der Titel noch vor The Last of Us: Part II erscheinen wird. Im Vergleich zum Abenteuer von Naughty Dog bietet Days Gone aber keine lineare Geschichte, sondern eine offene Welt.

Ihr baut euch Camps auf und verbessert euer Motorrad mit gesammelten Materialien. Im Vergleich zu eurem Gefährt kann das Aussehen des Hauptcharakters Deacon allerdings nicht verändert werden. Das Wetter verändert sich dynamisch und folgt ihr der Geschichte, die in Kapitel aufgeteilt ist, dann bekommt ihr es auch mit Bossgegnern zu tun. Schließlich ist auch eine Schnellreise-Funktion im Spiel integriert.

Die Spielzeit beträgt rund 30 Stunden. Nach dem Ende ist es jedoch möglich, noch weiterzuspielen. Days Gone erscheint Anfang 2019 exklusiv für die PlayStation 4.