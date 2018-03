Eigentlich konnte man davon ausgehen, dass das Zombie-Actionspiel Days Gone einer der großen PS4-exklusiven Blockbuster in diesem Jahr werden wird, doch nun kommunizierten die Macher doch eine Verschiebung.

Zwar gab es für den potentiellen PS4-Blockbuster Days Gone bislang noch keinen konkreten Release-Termin, man hatte aber immhin betont, dass man einen Release im Jahr 2018 anstrebt. Daraus wird nun leider Gottes aber nichts, denn mittlerweile wurde eine Verschiebung offiziell bestätigt.

Sony hat angekündigt, dass das postapokalyptische Zombie-Abenteuer mit offener Spielwelt nun auf das kommende Jahr 2019 verschoben wurde; ob der Release dort im Frühjahr, Sommer oder erst im Herbst erfolgt, ist indes nicht bekannt, so dass wir weiter geduldig sein müssen.

Days Gone befindet sich bei Sony Bend in der Mache. Die Release-Verzögerung war zunächst via PlayStation Store publik geworden, ehe Sony eine offizielle Bestätigung nachschob. Weitere Details zu den Hintergründen zum geplanten Release sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen, womöglich ja im Rahmen der E3 2018 in Los Angeles.

Das Spiel war auf der Sony-Pressekonferenz anlässlich der E3 2016 angekündigt worden und fokussiert sich auf Deacon St. John, der sich gegen Untote in der postapokalyptischen Spielwelt zur Wehr setzen muss.