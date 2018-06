Days Gone

Das PS4-exklusive Days Gone hat mit dem 22.02.2019 ja mittlerweile einen konkreten Release-Termin spendiert bekommen. Nach und nach werden nun weitere Spieldetails bekannt. Heute geht es um das lästige Thema Ladebildschirme.

Wenn es sich irgendwie vermeiden lässt, dann verzichten Spieltitel heutzutage möglichst auf lästige Ladebildschirme, die euch auf Spielaction warten lassen. Das lässt sich nicht immer bewerkstelligen, das Open-World-Actionspiel Days Gone will um solche aber wirklich einen möglichst großen Bogen machen.

Wie nun bekannt wurde, wird die offene Spielwelt tatsächlich im Spielverlauf auf solche Ladezeiten verzichten. Das ist insoweit auch bemerkenswert, als dass ihr euch nicht nur durch die detaillierte offene Welt bewegt, sondern auch die Möglichkeit haben werdet, euch auch einfach in (größere) Gebäude zu geben, die nahtlos eingebunden sind.

Einem ungestörten Spielvergnügen sollte daher weitestgehend nichts im Wege stehen, es gibt aber natürlich kleinere Ausnahmen. Selbstverständlich gibt es eine kurze Ladezeit beim erstmaligen Start bzw. Laden eines Spielstandes. Zudem müsst ihr auch nach euren virtuellen Toden im Spiel einen Moment warten, bis es weiter geht. Da Days Gone auf Schwierigkeitsgrade verzichtet und recht herausfordernd sein soll, wird das vermutlich im Spielverlauf die Ladezeit sein, mit der ihr am ehesten leben müsst.

Mit God of War wurde zuletzt bereits ein weiterer PS4-Exklusivtitel damit beworben, quasi ohne Ladebildschirme auszukommen. Das Action-Epos machte dabei geschickt Gebrauch von Cutscenes & Co, um Ladeprozesse in den Hintergrund zu verlagern, ohne dass Spieler das konkret mitbekommen hätten.