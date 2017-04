Scheinbar wird Days Gone noch in diesem Jahr für die PlayStation 4 erscheinen. Darauf lässt nun die neue Aussage eines Händlers schließen.

Während es in letzter Zeit recht still um den Zombie-Titel geworden ist, wird hinter den Kulissen fleißig an Days Gone gearbeitet. Nun ist ein möglicher Release-Termin des Titels aufgetaucht.

So lässt sich auf der Seite des österreichischen Händlers GamesOnly ein potentieller Termin für den Action-Titel entnehmen. Dort steht der 22. August als Liefertermin fest. Da es sich dabei um einen Dienstag handelt, könnte es ein legitimer Release-Termin sein. Jedoch kann es sich dabei auch um ein Platzhalter handeln. Spätestens zur E3 im Juni sollten wir schlauer sein; wir halten euch auf dem Laufenden.