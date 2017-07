Video beweist: So vielseitig ist das Gameplay

Days Gone

Auf der E3 in Los Angeles richtete Sony im vergangenen Monat seinen Fokus vor allen Dingen auch auf Days Gone. Nun zeigt man eine alternative Version des gezeigten Spielmaterials.

Während der E3-Pressekonferenz zeigte Sony viele Spielszenen aus Days Gone; zudem präsentierte man den Titel auch hinter verschlossenen Türen. Von dort hat nun ein alternativer Ablauf der öffentlich präsentierten Gameplay-Demo das Netz erreicht.

Creative Director John Garvin und Schauspieler Sam Witwer schildern im Video eine alternative Herangehensweise in der E3-2017-Demo, die in Los Angeles gezeigt wurde. Dabei wurden Wetter, Tageszeit und Spielstil verändert, so dass es deutlich brutaler zugeht.

Folgende Themen werden in der neuen Demo, die ihr euch im Folgenden ansehen könnt, abgehandelt: