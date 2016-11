Dass von Valhalla Hills und Shadow Tactics: Blades of the Shogun jeweils auch PS4- und Xbox-One-Umsetzungen im Jahr 2017 erscheinen sollen, war bereits bekannt. Heute kündigte Kalypso Media jedoch noch einen weiteren PC-Titel für die beiden Heimkonsolen an.

Dass Strategie auf Konsolen funktionieren kann, hat Kalypso bereits mit Tropico 5 und anderen Titeln unter Beweis gestellt. Nun greift man diesbezüglich auch dem strauchelnden Hamburger Entwickler und Publisher Daedalic Entertainment unter die Arme, um deren Strategietitel auf PS4 und Xbox One zu etablieren.

Neben den bereits angekündigten Shadow Tactics: Blades of the Shogun und Valhalla Hills kommt auch das strategische Rollenspiel Das Schwarze Auge: Blackguards 2 nun auf PS4 und Xbox One an. Kalypso Media wird für Vermarktung und Vertrieb verantwortlich sein, bei Shadow Tactics jedoch lediglich für den Retail-Vertrieb.

Bereits das erste Blackguards war nach dem ursprünglichen PC-exklusiven Release auch noch für PS4 und Xbox One veröffentlicht worden. Fans dürfen sich nun auch auf die Fortsetzung auf Konsolen freuen.