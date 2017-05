Nachdem Darksiders III Anfang Mai erst geleakt und kurz darauf von Publisher THQ Nordic offiziell angekündigt wurde, ist nun erstes Video-Material mit Pre-Alpha-Gameplay zu dem Action-Adventure erschienen.

Lange haben Fans auf die Ankündigung gewartet, seit 02. Mai ist es offiziell: THQ Nordic arbeitet gemeinsam mit dem Entwicklerstudio Gunfire Games an Darksiders III. Die offizielle Ankündigung erfolgte nach einem Leak inklusive eines ersten Teaser-Trailers (zur News: Nach Leak: Neuer Teil nun offiziell). Über unsere Kollegen von IGN hat der Publisher hinter dem Action-Adventure nun auch erstes Gameplay-Material veröffentlicht. Darin ist die neue Protagonistin Fury im Kampf gegen allerlei Gegner und beim Durchstreifen der von der Apokalypse zerstörten Welt zu sehen. Am Ende des zwölf Minuten langen Ausschnitts aus einer Pre-Alpha-Version von Darksiders III gibt es sogar einen Bosskampf zu sehen.

Wie bereits die ersten Screenshots bestätigt haben, orientiert sich Darksiders III beim Stil am Comic-Look der beiden Vorgänger. Auch Welt, Gegner und Fury selbst wecken Erinnerungen an die Abenteuer von Krieg und Tod in Darksiders und Darksiders II. Neben schnellen Ausweichschritten und -sprüngen agiert Fury in dem Gameplay-Material hauptsächlich mit ihrer Peitsche, die ganz in Indiana-Jones-Manier auch dafür genutzt wird, Abgründe an einem Balken schwingend zu überqueren.

In Darksiders III ist es die Aufgabe der Magierin Fury, die als die mächtigste der apokalyptischen Reiter gilt, die Sieben Todsünden aufzuspüren und zu beseitigen. Beauftragt vom Feurigen Rat muss die Protagonistin sich von den Höhen des Himmels bis in die Tiefen der Hölle kämpfen, um die Menschheit zu retten und ihre Stärke unter Beweis zu stellen. Es ist an ihr, das Gleichgewicht zwischen Gut und Böse wiederherzustellen. Die von Krieg und Zerfall gezeichnete Erde soll als lebender Planet präsentiert und in eine weitläufige, offene Spielwelt verpackt werden. Weitere Details will THQ Nordic zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.

Darksiders III soll 2018 für PlayStation 4, Xbox One und den PC erscheinen. Das 12-minütige Gameplay-Material könnt ihr euch unten ansehen.