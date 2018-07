Mit Darksiders III wird die apokalyptische Actionreihe bekanntermaßen fortgesetzt. Einen Release-Termin gibt es offiziell noch nicht, Microsoft könnte diesen nun aber unabsichtlich vor der Bekanntgabe verraten haben.

Im Mai 2017 war die Freude groß, als mit Darksiders III die Fortsetzung der durchaus erfolgreichen, apokalyptischen Actionreihe bestätigt wurde. Allerdings blieben die Macher bis dato einen konkreten Release-Termin noch schuldig, doch diesen könnten wir nun womöglich auf anderem Wege erfahren haben.

Der neueste Leak hat seinen Ursprung im offiziellen Microsoft Store, wo Darksiders III nun kurzerhand mit einem konkreten Erscheinungstag versehen wurde. Schenkt man den (offiziell noch nicht bestätigten) Angaben Glauben, dann wird der Titel am 27. November 2018 für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht.

Das Datum könnte sich in sofern als zutreffend erweisen, als dass es sich ganz offensichtlich nicht um einen Platzhalter handelt, wie er sonst bei Produkteinträgen häufiger vorliegt. Auch handelt es sich um einen Dienstag, also einen Tag, an dem sehr häufig neue Spiele veröffentlicht werden.

Der Leak legt nahe, dass THQ Nordic nicht mehr lange mit einer offiziellen Ankündigung zögern dürfte. Spätestens auf der gamescom 2018 im August könnte es demnach wohl soweit sein. Für die Kölner Messe hatte der Publisher schon zugesagt, als man bestätigte, in diesem Jahr nicht auf der E3 vertreten zu sein.