THQ Nordic scheint an einem neuen Darksiders-Spiel zu arbeiten. Zumindest deutet darauf eine Produktseite zu Darksiders 3 von Amazon.com hin.

Seit der Veröffentlichung von Darksiders II im August 2012, warten Fans des in einer postapokalyptischen Welt angesiedelten Hack-&-Slay-Action-Adventures auf eine Fortsetzung. Die ersten beiden Teile der von Vigil Games unter der Leitung von Autor, Comic-Zeichner und Game-Designer Joe Madureira entwickelten Spiele konnten Kritiker und Spieler mit ihrem an eine Mischung aus The Legend of Zelda und God of War erinnernden Gameplay überzeugen. Ein durch Amazon.com erfolgter Leak weist darauf hin, dass THQ Nordic an einer Fortführung der Reihe arbeitet. Der Produktseite des US-Onlinehändlers zufolge soll Darksiders 3 für PlayStation 4, Xbox One und den PC erscheinen.

Nach Krieg und Tod in Darksiders beziehungsweise Darksiders II, soll im dritten Teil die apokalyptische Reiterin Fury die Hauptrolle einnehmen. Bei Fury handelt es sich um eine Magierin, die mit einer Peitsche und Magie kämpft. Ihr Ziel ist es, das Gleichgewicht zwischen Gut und Böse auf der Erde wiederherzustellen. Wie der Spielbeschreibung weiter zu entnehmen ist, wird es durch die Magie möglich sein verschiedene Formen mit abweichenden Angriffsmöglichkeiten und Fähigkeiten anzunehmen.

Furys Hauptgegner scheinen die sieben Todsünden zu sein, die es zu bekämpfen und besiegen gilt. Dafür gilt es die offene Spielwelt, in der sich Fury zwischen den Abschnitten hin- und herbewegen kann, um neue Bereiche offen zu legen und Geheimnisse zu lüften. Die Beschreibung erinnert damit deutlich an die beiden Vorgänger, in denen ebenfalls eine aus mehreren großen Gebieten bestehende Welt erkundet wurde, während neue Items und Fähigkeiten den Zugang zu neuen Bereichen ermöglichten.

Darksiders 3 soll wieder über den von den Vorgängern bekannten Art-Style besitzen. THQ Nordic hat die Arbeiten an Darksiders 3 bisher nicht bestätigt und das Action-Adventure noch nicht angekündigt. Erst im vergangenen November wurde eine Neuauflage von Darksiders für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Am 23. Mai 2017 erscheint die Darksiders: Warmastered Edition für Wii U.