Ein Leak via Microsoft Store legte den konkreten Release-Termin des neuen Action-Adventures Darksiders III bereits nahe, nun wurde dieser auch offiziell bestätigt.

Nach einem Leak hat THQ Nordic heute Abend noch die offizielle Bestätigung folgen lassen: Wie zuvor im Microsoft Store veröffentlicht, wird das neue Darksiders III tatsächlich am 27. November 2018 erscheinen. Der Titel von Gunfire Games wird an diesem Termin sowohl für PC als auch PS4 und Xbox One zu haben sein.

Darüber hinaus wurden auch verschiedene Editionen sowie Vorbesteller-Bonis angekündigt. Wer sich Darksiders III bei teilnehmenden Händlern vorab sichert, der erhält den DLC "Fury Exclusive Armor", der ein komplett neues Design der Basisrüstung beinhaltet. Der Zusatzinhalt steht direkt zum Release-Tag zum Download bereit. Ansonsten gibt es für Vorbesteller via PlayStation Store und Microsoft Store drei unterschiedliche Vorteile, darunter exklusive Spielinhalte, besondere Rabatte oder 24 Stunden Vorabzugriff. Details zu dieser Aktion findet ihr hier auf der offiziellen Webseite.

Neben der Standard Edition wird es zu guter letzt auch noch zwei limitierte Auflagen von Darksiders III geben. Die Collector's Edition zum Preis von 149,99 Euro beinhaltet:

Premium Box

Fury Figur, etwa 29 cm groß

Original Steelbook

Artbook

Soundtrack

Darksiders III - Spiel

Exclusive Armor DLC; komplett neues Aussehen für Furys Basis-Rüstung (rein optische Überarbeitung, keine Auswirkung aufs Gameplay)

Darksiders III - Collector's Edition Trailer Dieser Trailer zu Darksiders III bringt euch die Inhalte der Collector's Edition näher.

Daneben gibt es für satte 399,99 Euro auch noch eine Apocalypse Edition mit folgenden Inhalten:

Premium Box ~117 cm

Wand-Poster - Stoff-Banner mit 77 x 100 cm Ausmaße

4 Figuren: Fury (~ 29 cm 11), Vulgrim, Krieg und Tod (jede etwa 25 cm hoch)

Hochwertiges Amulet, etwa 5 cm groß mit Halskette

Original Steelbook

Artbook

Soundtrack

Darksiders III - Spiel

Exclusive Armor DLC; komplett neues Aussehen für Furys Basis-Rüstung (rein optische Überarbeitung, keine Auswirkung aufs Gameplay)