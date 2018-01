Das Hardcore-Rollenspiel Darkest Dungeon erscheint in Kürze auch für die Nintendo Switch. Die Entwickler haben jetzt einen Termin bekanntgegeben.

Die Entwickler der Red Hook Studios haben den Termin für die Switch-Fassung von Darkest Dungeon bekanntgegeben. Das Gothic-Horror-Rollenspiel mit Roguelike-Elementen erscheint noch in diesem Monat für die Hybrid-Konsole von Nintendo. Der Titel wird digital im Nintendo eShop angeboten werden und neben dem Hauptspiel werden auch die Zusatzinhalte The Crimson Court und The Shieldbreaker separat erhältlich sein. Bereits 2016 erschien Darkest Dungeon für die Plattformen PC, PlayStation 4 und PlayStation Vita. Inhaltlich erweitert The Crimson Court das Spiel mit einer neuen Kampagne während The Shieldbreaker eine neue spielbare Klasse hinzufügt.

Darkest Dungeon erscheint am 18. Januar für die Nintendo Switch. Am gleichen Tag sind auch die zwei Erweiterungen zum Kauf verfügbar. Ein dritter Zusatzinhalt namens The Color of Madness ist bereits bestätigt und die Entwickler werden in den nächsten Monaten weitere Informationen dazu bekanntgeben. Klar ist aber bereits, dass The Color of Madness zeitgleich für alle Plattformen erscheinen wird.