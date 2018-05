Darkest Dungeon bekommt zusätzliche Inhalte mit "The Color of Madness". Die neue Erweiterung erscheint im nächsten Monat.

Die Entwickler der Red Hook Studios haben die nächste Erweiterung zu Darkest Dungeon angekündigt. "The Color of Madness" bringt neue Inhalte in das rundenbasierte Rollenspiel.

Die neue Region The Farmstead hat mit einem Einschlag eines vermutlichen Kometen zu kämpfen und ihr begebt euch zu dieser Stelle, wo ihr auf zahlreiche Wellen von Feinden trefft. Hinzu kommen auch drei neue Bosse sowie Gegenstände und Schmuckstücke, die euch im Kampf helfen. Bei einem Händler könnt ihr Kometensplitter anstatt Gold gegen Ware eintauschen und drei wiederholbare Quests für zusätzliche Materialien absolvieren. Untermalt wird dieses Szenario von einem neuen Soundtrack, der von Stuart Chatwood komponiert wurde.

Darkest Dungeon: The Color of Madness erscheint am 19. Juni für PC, Linux und Mac. Die PlayStation 4, Nintendo Switch, PlayStation Vita, Xbox One und das iPad werden die Erweiterung später erhalten.