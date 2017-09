Das erfolgreiche Roguelike-RPG Darkest Dungeon wurde nun vom Entwickler für eine weitere Plattform bestätigt, die sicherlich niemand auf dem Schirm hatte.

Das Hardcore-RPG Darkest Dungeon wurde nun für noch eine weitere Plattform bestätigt, und diese hatte sicherlich noch kaum jemand auf dem Schirm. Der Roguelike-Hit der Red Hook Studios erscheint demnächst auch für die Nintendo Switch, wie dem offiziellen Twitter-Account des Spiels zu entnehmen ist. Das unterstreicht erneut den Erfolg der Konsole und sie mausert sich auch zu einer Plattform für Spiele, die sich an Erwachsene richtet.

