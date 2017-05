Seit 2016 ist Darkest Dungeon für PC, PS4 und PS Vita erhältlich; nun steht endlich Nachschub auf dem Plan, denn ein Add-on wird in Kürze erhältlich sein.

Die Red Hook Studios haben nun angekündigt, dass mit "The Crimson Court" in Kürze eine Erweiterung zu Darkest Dungeon erhältlich sein wird. Für PC, Mac und Linux soll das gute Stück ab dem 19. Juni zum Preis von knapp zehn Dollar zu haben sein. Für PS4 und PS Vita soll das Add-on dann im Juli folgen.

"The Crimson Court" ist die erste größere Erweiterung zu Darkest Dungeon. Mit dieser wird eine neue Heldenklasse eingeführt. Darüber hinaus gibt es mit The Fanatic einen neuen herumwandernden Bossgegner, mit The Courtyard eine neue Dungeon-Region, eine neue Fraktion, vier neue Courtyard-Bosse und mehr.