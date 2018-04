Rabattaktion: So spart ihr beim Kauf!

Ihr wollt Dark Souls: Remastered günstiger bekommen? Dann hat Hersteller Bandai-Namco vielleicht eine nette Rabattaktion für euch in petto.

Darüber darf sich auch ein schwer schuftender Ritter freuen: Bandai-Namco gewährt euch einen stattlichen Rabatt beim Kauf von Dark Souls: Remastered – ganze 50 Prozent könnt ihr damit sparen.

Besitzt ihr auf Steam die Dark Souls: Prepare to Die Edition und kauft ab dem 25. Mai das Remaster ebenfalls digital, zahlt ihr dafür nur die Hälfte: Statt 40 Euro werden lediglich 20 Euro fällig.

Zugleich verschwindet die Prepare to Die Edition am 9. Mai komplett aus dem Angebot von Steam. Die beschriebene Aktion soll euch scheinbar zum Upgrade motivieren. Konsolenspieler auf PS4 und Xbox One müssen leider auf die Aktion verzichten und demnach den vollen Preis von 40 Euro zahlen.

Dark Souls: Remastered erscheint am 25. Mai für PlayStation 4, Xbox One sowie PC. Die Switch-Version zieht dann im Sommer diesen Jahres nach.