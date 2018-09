Im Oktober kommt Dark Souls: Remastered nach den anderen Konsolen nun auch auf die Switch von Nintendo. Zuvor wird es auch auf der Nintendo-Plattform jedoch einen Netzwerk-Test geben - und dieser steht unmittelbar bevor.

Wer sich schon vor dem eigentlichen Release von Dark Souls: Remastered auf der Switch ein Bild von dieser Spielversion machen möchte, der sollte sich am kommenden Wochenende tunlichst nicht zuviel vornehmen. An diesem wird nämlich der Netzwerk-Test vom 21. bis zum 23. September auf der Hybridkonsole von Big N abgewickelt.

Bandai Namco und From Software haben das Datum nun anlässlich des Starts der Tokyo Game Show 2018 in Japan bekannt gegeben. Der Client steht ab sofort im eShop zum Download bereit, so dass ihr euch entsprechend vorbereiten könnt. Getestet werden sollen dann aim Wochenende die Netzwerk-Kapazitäten; darüber hinaus dürfen sowohl Singleplayer- als auch Multiplayer-Inhalte ausprobiert werden.

In Europa fällt der Startschuss an jedem der drei Tage des Wochenendes jeweils um 19:00 Uhr abends; der Netzwerk-Test läuft dann jeweils bis um 22:00 Uhr, so dass ihr drei Zeitfenster á drei Stunden geboten bekommt, um dabei zu sein. Teilnehmer sollten unter Umständen mit Verbindungsproblemen rechnen, schließlich handelt es sich um einen echten Stresstest.

Die Vollversion von Dark Souls: Remastered erscheint für die Switch am 19. Oktober 2018.