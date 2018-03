Vergangene Woche wurde Dark Souls: Remastered auch für die Switch samt amiibo-Figur bestätigt. In diesem Zusammenhang wurde auch ein Netzwerk-Test vor dem Release angekündigt, der jedoch nicht nur Switch-Spielern vorbehalten bleibt.

Unter Switch-Spielern war die Freude in der vergangene Woche groß, als im Rahmen der Direct-Konferenz nicht nur eine amiibo-Figur zu Dark Souls: Remastered angekündigt wurde, sondern auch noch ein Netzwerk-Test vor dem Release. Diese Testphase ist aber keineswegs nur auf die Nintendo-Konsole beschränkt. Spieler anderer Plattformen dürfen also aufatmen und sich ebenfalls freuen.

Via Twitter haben sich die Macher nun zu Wort gemeldet und bestätigt, dass besagter Netzwerk-Test auch auf der PS4 und der Xbox One stattfinden wird; damit bliebe schlussendlich lediglich der PC außen vor. Im Zuge der Bestätigung ließ man weitere Details zur Testphase aber weiter offen. So gibt es immer noch keine Infos zu den dann enthaltenen Inhalten sowie zum Termin und der Dauer.

Der Test dürfte aber in den kommenden Wochen abgewickelt werden, denn der Release von Dark Souls: Remastered ist gar nicht mehr zu lange entfernt. Bereits ab dem 25. Mai 2018 soll das gute Stück für PC, PS4, Xbox One und Switch erhältlich sein. Auf PS4 Pro, Xbox One X und PC werden 4K-Auflösungen bei 60 fps unterstützt, auf der Switch wird das Spiel mit 1080p und 30 fps im angedockten Zustand laufen. Alle Spielversionen werden auch den DLC "Artorias of the Abyss" enthalten sowie auf dedizierte Server für Multiplayer- und Koop-Partien mit bis zu sechs Spielern setzen.