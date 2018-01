Eine Nintendo Direct Mini hat unlängst ja Nägel mit Köpfen gemacht, das ein Remaster von Dark Souls betrifft, das dann auch für die Switch erscheint. Weitere Umsetzungen der Reihe könnten sich indes ebenfalls in Arbeit befinden.

Bei vielen actionorientierten Nintendo-Fans dürfte die Freude unlängst groß gewesen sein, als Bandai Namco im Rahmen der Direct Mini zusammen mit Nintendo ankündigte, am 25. Mai 2018 Dark Souls: Remastered auf den Markt zu bringen - und zwar nicht nur für PC, PS4 und Xbox One, sondern eben auch für die Switch. Die Hybrid-Konsole könnte darüber hinaus noch in den Genuss weiterer Titel kommen.

Darauf deuten nun nicht näher genannte Quellen der für gewöhnlich gut informierten Kollegen von Kotaku UK hin. Die zuverlässige Insiderin Laura Kate Dale jedenfalls berichtet, dass Bandai Namco Pläne verfolge, schlussendlich alle drei Teile der Reihe auch auf die Switch von Nintendo zu bringen. Demnach würden nach Dark Souls: Remastered auch noch Dark Souls II und Dark Souls III für die Plattform folgen. Ein konkretes Datum dafür gebe es gegenwärtig aber noch nicht.

Vor der Ankündigung von Dark Souls: Remastered war es in der Gerüchteküche fast schon Konsens, dass das Trilogy-Box-Set, das nun exklusiv für die PS4 ausschließlich in Japan erscheint, der Weg sein könnte, um die Reihe auf die Switch zu bringen. Laut den Quellen von Kotaku UK ist ein solches Bundle für die Switch zu einem späteren Zeitpunkt nicht auszuschließen, aber bislang noch nicht sicher. Dieses dürfte dann aber nicht unbedingt die teuren Sammler-Extras enthalten. Wir halten euch über die weiteren Entwicklungen natürlich auf dem Laufenden.