Bandai Namco Entertainment hat bekannt gegeben, dass zum allerersten Mal Dark Souls – The Vinyl Trilogy über den offiziellen Shop erworben werden kann.

Diese exklusive Sammlung, dargeboten in einer auf lediglich 2000 Stück limitierten 9-teiligen Schallplatten-Sammlerbox, bietet mehr als 5 Stunden musikalische Untermalung in bester Qualität. Die von Motoi Sakaraba und Yuka Kitamura komponierten orchestralen Titelmelodien von Dark Souls werden dich direkt in die unheilvolle, düstere und dramatische Welt der Serie zurückversetzen.

Die Schallplatten enthalten die originalen Soundtracks von Dark Souls I, Dark Souls II und Dark Souls III in überlegener Klangqualität, wodurch der Hörer sogleich in das finstere Universum gesogen wird. Fans der Dark Souls-Reihe werden sich schnell an unbarmherzige Bosskämpfe und die schönsten (und schlimmsten) Momente ihrer todbringenden Reisen zurückerinnert fühlen. Diese hochwertige Trilogie sollte wie ein wahres Sammlerstück gehegt und gepflegt werden. Erhältlich ist die Sammlerbox für einen Preis von 119 € / 109 £ auf der brandneuen Geschäft von Bandai Namco Entertainment: https://store.bandainamcoent.eu